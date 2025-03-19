Церемония прощания с Бедросом Киркоровым состоится в Большом Троекуровском зале

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила, что церемония прощания с Бедросом Киркоровым пройдет 21 марта в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. По словам Екатерины Успенской, траурное мероприятие начнется в 14:00 мск.

«Гражданская панихида пройдет в Большом Троекуровском зале по адресу ул. Рябиновая 24 стр. 1», – сказала она в беседе с aif.ru.

В этот же день Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года. Ему было 92 года. По некоторым данным, смерть артиста была мучительной: он находился в агонии несколько часов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны бывшего свекра. Он отметил, что певица была полвека знакома с отцом Филиппа Киркорова и дружила с ним.