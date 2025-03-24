Добровинский выразил сожаление, что Ефремов не сидел в одном лагере с Пашаевым

Адвокат Александр Добровинский, представлявший сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, отреагировал на решение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По мнению Добровинского, освобожденному из колонии по УДО заслуженному артисту РФ стоило отбывать срок в одном исправительном учреждении со своим бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым. Он отметил, что им есть что сказать друг другу.

«Все было сделано по закону: и на самом процессе, и, очевидно, сегодня. Жалею я только об одном: мне кажется, было бы интереснее, если бы Ефремов находился в одном лагере со своим не так давно арестованным бывшим адвокатом Пашаевым. Им было бы что сказать друг другу. Особенно Ефремову», — поделился юрист.

Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

24 марта звезде одобрили условно-досрочное освобождение. Прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения артисту будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

Позднее стало известно, чем займется Михаил Ефремов после выхода на свободу.