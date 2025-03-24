61-летний Михаил Ефремов после выхода на свободу 7 апреля займется здоровьем

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии через 15 дней и первым делом займется лечением легких у пульмонолога.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, предварительно, 61-летний Ефремов окажется на свободе 7 апреля. Он должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, также ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

Никаких съемок и работы в театре в планах Ефремова сейчас нет, он собирается посвятить время восстановлению здоровья. Услышав положительное решение по УДО, актер выдохнул и поблагодарил суд. Больше никаких заявлений он не делал.

Отмечается, что УДО было одобрено на основании возмещения ущерба в полном объеме. Также суд учел раскаяние и извинения Ефремова.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения стал участником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев. Актер отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, находясь в колонии, постоянно нарушал дисциплину и форму одежды. Судья в ходе заседания по условно-досрочному освобождению (УДО) заявил, что актер систематически покидал рабочее место, чтобы попить чай, а также хранил запрещенный в колонии смартфон, с которого он звонил на волю.