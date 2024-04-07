«Мы всегда любим тебя и ждем»: сестра Фриске трогательно поздравила племянника Платона с днем рождения

7 апреля сыну ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске Платону исполняется 11 лет. Наследника артистки воспитывает его отец Дмитрий Шепелев — он не дает общаться родственникам звездной мамы общаться с ее ребенком. Сестра Жанны Наталья не оставляет надежд на восстановление отношений с племянником. Пользуясь случаем, она поздравила его с днем рождения в социальных сетях.

Наталья Фриске хочет, чтобы ее племянник всегда был счастлив.

«Мы всегда любим тебя и ждем», — написала она в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Экс-участница группы «Блестящие» родила сына Платона в 2013 году от Дмитрия Шепелева, с которым она не состояла в официальном браке. Спустя несколько месяцев после появления ребенка на свет, Жанна узнала, что у нее диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. В июне 2015 года певица ушла из жизни.

Дмитрий только в последние годы стал активно показывать наследника от Фриске публике. Раньше он старался ограждать его не только от общественности, но и от родственников. Отец Жанны, ее сестра и крестная Платона до сих пор не имеют никакой связи с ребенком, так как, по их пловам, Шепелев делает все, чтобы школьник не общался с ними.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев встретил дизайнера Екатерину Тулупову. У них родился общий сын Тихон. Но от предыдущих отношений у женщины осталась дочь Лада, поэтому сейчас девочка живет вместе с мамой и отчимом.

Ранее Наталья Фриске готовится к двойной операции и переживает за дочь. Ей пришлось оставить ребенка у родителей.