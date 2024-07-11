«До того момента, как он был с Алсу»: Волочкова раскрыла свою связь с Яном Абрамовым

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что дружила с мужем Алсу Яном Абрамовым еще до того, как он начал встречаться с певицей. Знаменитость прокомментировала семейный скандал, но отметила, что бизнесмен был «веселым и классным». Об этом сообщает «Экспресс газета».

Знаменитости и поклонники обсуждают громкую историю, в которую попала одна из самых скромных артисток на эстраде. Алсу и Ян Абрамов считали крепкой семьей, настоящим примером хороших отношений. Неожиданно выяснилось, что пара разводится. По слухам, причина кроется в женщине, с которой начал встречаться бизнесмен. После СМИ предположили, что ею является бывшая рэпера Тимати Анастасия Решетова. Сама Анастасия заявила, что не посмотрела бы на женатого, но Алсу прокомментировала ее признание словом «врёт».

Как оказалось, с Яном Абрамовым была знакома знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Когда ее попросили прокомментировать развод артистки, она сделала неожиданное признание.

«Дело в том, что с Яном Абрамовым я знакома, мы дружили еще до того момента, как он был с Алсу. Человек он веселый, классный», – заявила блондинка.

После Анастасия высказалась о супруге бизнесмена и отметила, что испытывает к ней самые теплые чувства.

«Я очень люблю Алсу как певицу и красивую женщину», — добавила танцовщица.

Волочкова стала одной из немногих, кто открыто поддержал Яна после сложной ситуации, в которой он оказался. Многие артисты встали на сторону Алсу и посоветовали не защищать ее мужа. Среди таких оказалась телеведущая Лера Кудрявцева. А вот Филипп Киркоров заявил, что Абрамов всегда любил Алсу и все 18 лет брака «носил на руках».