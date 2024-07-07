«Никакой семьи и детей на стороне у него нет»: Филипп Киркоров впервые высказался о разводе Алсу

Ситуация со скандальным разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова накаляется. Так, стало известно, что артистка отказалась расстаться с мужем мирно и подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. Близкий друг пары, певец Филипп Киркоров, в беседе с StarHit впервые высказался о разрыве супругов.

Филипп Киркоров признался, что расстроен из-за происходящего между Алсу и Яном Абрамовым и переживает за супругов. Артист вступился за бизнесмена и заявил, что он всегда «носил жену на руках» и во всем поддерживал ее.

«Ян влюбился в Алсу с первого взгляда! И буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ», — отметил Филипп Киркоров.

Певец заверил, что у супруга Алсу нет другой семьи и детей, и он также беспокоится из-за разразившегося скандала. При этом Филипп Киркоров не стал вдаваться в подробности о разводе певицы и предпринимателя.

«Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», — заявил артист.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В конце мая артистка подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали постоянные измены со стороны бизнесмена, а одной из предполагаемых «разлучниц» пары назвали модель Анастасию Решетову.

Недавно появилась информация о том, что 2 июля Алсу обратилась в Савеловский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого за 18 лет имущества. Беседа между представителями сторон назначена на 26 июля.

Ранее мы писали о том, что телеведущая и сваха Роза Сябитова объяснила, почему Алсу разводится с мужем.