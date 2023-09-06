До слез: молодой ухажер Пересильд не сдержал эмоций, говоря об актрисе

Михаил Тройник эмоционально обратился к Юлии Пересильд в ее день рождения. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог актера.

Звезда фильма «Вызов» отпраздновала 39-летие. В честь этого события Михаил поделился снимками возлюбленной и трогательно их подписал: «С днем рождения, моя любовь. Спасибо тебе за нежность».

Увидев поздравление избранника, Юлия лаконично на него отреагировала. «Мой родной», — ответила актриса.

Свой день рождения Пересильд приурочила к презентации книги «Это космос, детка!». Поддержать Юлию пришли мама, дети, возлюбленный и друзья. На презентации знаменитость появилась в красном платье в горошек, подчеркивающем ее фигуру. Артистка дополнила образ распущенными волосами и легким макияжем.

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