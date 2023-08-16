Алексея Учителя возмутила сцена в кино с изнасилованием дочери от Юлии Пересильд. Режиссер поделился откровением с порталом «Вокруг ТВ».

Недавно наследница Алексея и Юлии снялась в проекте Жоры Крыжовникова. Несмотря на то, что звездные родители лично «подписывали все сцены», Учителя все равно огорчил итоговый результат. Дело в том, что его дочке пришлось принять участие в фрагменте с изнасилованием. По мнению Алексея, подобные сцены пагубно повлияют на психику подростка.

«Была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть. Я был против», — высказался режиссер.

Кроме того, Учитель признался, что не рад актерской карьере дочери. Он убежден: до 20 лет девочку будут «активно использовать», но затем она «надоест» деятелям кино.

При этом звездный отец гордится тем, что его наследницу приглашают в серьезные проекты. «Анна и поет прекрасно, поэтому посмотрим, но она явно тяготеет к актерству», — резюмировал Алексей.

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