«До следующего года можно и разойтись»: Mary Gu объяснила, почему решила оперативно сыграть свадьбу

Mary Gu раскрыла причины, из-за чего пришлось оперативно сыграть свадьбу.

На своем большом сольном концерте артистка сообщила, что хотела расписаться с будущим супругом, а именно с солистом группы Wildways Анатолием Борисовым, в самое теплое и прекрасное время года. По этой причине у них было два варианта: либо отложить торжество на следующий год, либо как можно быстрее назначить дату свадьбы. Звездная пара решила, что медлить им не за чем.

Кроме того, по словам певицы, многие пары расстаются спустя год после после помолвки во время подготовки к празднику в честь создания семьи. Этого Mary Gu тоже хотела бы избежать.

«Летний сезон заканчивается. Либо играть свадьбу в следующем году, а до следующего года можно и разойтись, поэтому надо скорее узаконить свои отношения», — рассказала певица.

Также артистка подчеркнула, что они с пратнером уже начали ради друг друга подстраиваться, чтобы не возникали трудности в быту. По словам Mary, не так просто ужиться с мужчиной, если он Деву по гороскопу.

Кроме того, артистка призналась, что штамп в паспорте дал ей полное ощущение стабильности в личной жизни. Подробности приводит Telegram-канал «WOWNEWS».

Напомним, что певица Mary Gu вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова в сентябре этого года.

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