«Я вышла замуж»: Бритни Спирс в белом платье и фате сделала заявление

Певица Бритни Спирс снялась в белом платье с фатой и заявила, что вышла замуж. Через год после расставания с бодибилдером артистка призналась, что нашла счастье с собой.

Странное заявление звезда сделала в соцсетях. На кадрах она позировала в белом шелковом платье-комбинации и с кружевной фатой на голове. При этом к образу она добавила черные туфли с острым носом. У Бритни был ее традиционный макияж и распущенные волосы.

«День, когда я вышла замуж за себя... Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое блестящее, что я когда-либо делала!!!» – подписала публикацию певица.

Напомним, что Спирс долгое время была счастлива с бодибилдером Сэмом Асгари, но мужчина подал на развод. А в сентябре прошлого года артистка закрутила роман со своим домработником Полом Солизом, у которого имеется криминальное прошлое. Поклонники отговаривали певицу от отношений с этим мужчиной и заявляли, что он использует ее для своих целей.

Недавно мы писали о том, что возлюбленный Бритни даже перевез в ее особняк своих детей от предыдущих отношений. СМИ отмечали, что он забрал наследников. Фанаты боялись, что певица выйдет замуж за него, а он ее обманет. Бритни не комментировала информацию.