Певица Mary Gu вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова

Певица Mary Gu вышла замуж. Супругом артистки стал солист группы Wildways Анатолий Борисов.

В Сети появилось фото, сделанное после церемонии бракосочетания звезд. Они снялись в свадебных образах на фоне ЗАГСа. На кадре счастливые молодожены демонстрировали обручальные кольца.

Для регистрации брака вокалистка выбрала облегающее белое платье без декора, которое дополнила серебряными украшениями. Волосы она немного подкрутила и оставила распущенными. Жених же был в черных брюках и свободной белой рубашке без воротника.

Поклонники в комментариях поздравили новобрачных и пожелали им долгих лет совместной жизни.

Напомним, что предложение руки и сердца Борисов сделал возлюбленной в Париже на фоне Эйфелевой башни. До этого момента они встречались меньше года.

К слову, Mary Gu уже была замужем. Она состояла в браке с Дмитрием Богоявленским, который работал ее PR-менеджером. Однако спустя четыре года супруги развелись.

Ранее певица Анна Семенович примерила свадебное платье и поделилась кадрами в Сети.