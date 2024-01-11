«До сих пор температура»: певица Елена Ваенга сообщила о тяжелой болезни

Известная российская певица Елена Ваенга рассказала о проблемах со здоровьем. Соответствующий пост артистка разместила в своем микроблоге.

Впервые с серьезными проблемами со здоровьем звезда столкнулась в декабре минувшего года. Тогда певица упала в обморок в Театре на Малой Бронной в Москве, позднее связав это с тяжелым рабочим графиком. Тем не менее спустя время выяснилось, что исполнительница хита «Желаю» столкнулась с тяжелым гриппом.

По словам Ваенги, во время новогодних праздников ее состояние резко ухудшилось, также заболели ее родственники. В результате знаменитость была вынуждена сообщить о переносе своего концерта, запланированного на 13 января в Санкт-Петербурге.

«До сих пор температура. Вынуждена переносить 13 января... Приношу извинения за неудобства и вообще. Так гриппом я не болела никогда... ужас», - заключила она.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин раскрыл секрет помолодевшей Елены Ваенги.