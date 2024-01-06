«Виден эффект фотошопа»: хирург раскрыл секрет помолодевшей Ваенги
Хирург Вдовин предположил, что Елена Ваенга делала безоперационную подтяжку лица.
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Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, какие пластические операции и косметологические процедуры могла сделать певица Елена Ваенга. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» специалист отметил, что у 46-летней артистки «виден эффект фотошопа».
Елена Ваенга в последнее время получает много комплиментов в своей адрес. Певица действительно выглядит стройной и помолодевшей.
Александр подчеркнул, что у Елены изначально — хорошие внешние данные: большие выразительные глаза, хорошая форма губ. Она явно похудела в последнее время, поэтому черты лица стали тоже более изящными, а глаза, наоборот, распахнутыми. Но, судя по всему, певица уделяет немало внимания своему внешнему виду и нередко посещает косметолога.
«Как можно предположить по фото, Елена могла удалить комки Биша, поскольку у нее появилась рельефность, скулы стали более очерченными. Не исключено, что также была контурная пластика скул филлерами. Кроме того, возможно, косметолог подкорректировал губы, но сделал это очень деликатно. Заметно, что у Елены — хорошее качество кожи, так что здесь могла иметь место аппаратная косметология. Подобного эффекта фотошопа вполне реально добиться с помощью фотоомоложения Lumecca, которое не только дарит лицу ровный тон кожи, но и повышает уровень регенеративных и обменных процессов на клеточном уровне».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Специалист предположил, что для овала лица применялся комплекс аппаратных процедур — игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage.
«Каждая такая процедура делается примерно раз в год или полтора — все зависит от качества и плотности кожи. Все три процедуры называют также безоперационной подтяжкой лица, альтернативой хирургическим операциям. Именно поэтому их любят как звезды шоу-бизнеса, которым нельзя надолго пропадать с радаров, так и бизнес-леди, для которых дорога каждая минута».
Александр Вдовин
Пластический хирург
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