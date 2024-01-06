«Виден эффект фотошопа»: хирург раскрыл секрет помолодевшей Ваенги

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, какие пластические операции и косметологические процедуры могла сделать певица Елена Ваенга. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» специалист отметил, что у 46-летней артистки «виден эффект фотошопа».

Елена Ваенга в последнее время получает много комплиментов в своей адрес. Певица действительно выглядит стройной и помолодевшей.

Александр подчеркнул, что у Елены изначально — хорошие внешние данные: большие выразительные глаза, хорошая форма губ. Она явно похудела в последнее время, поэтому черты лица стали тоже более изящными, а глаза, наоборот, распахнутыми. Но, судя по всему, певица уделяет немало внимания своему внешнему виду и нередко посещает косметолога.