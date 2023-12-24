46-летняя певица Елена Ваенга раскрыла причину недавнего обморока в театре

Певица Елена Ваенга рассказала, что причиной ее недавнего обморока в Театре на Малой Бронной стала высокая загруженность на работе. Она опровергла информацию о проблемах со здоровьем.

«Сейчас я работаю на износ. Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я — практически нет», — заявила Ваенга в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

15 декабря артистке стало плохо во время театрального представления. Врачи оказали первую помощь на месте, от госпитализации Ваенга отказалась.

При этом художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов назвал «чушью» подобные слухи.

Ранее мы писали, что 46-летняя певица Елена Ваенга вышла в свет после потери сознания. Артистка посетила Дворец гимнастики, где состоялся грандиозный концерт. Она выглядела свежо и бодро.