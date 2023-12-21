«До сих пор не выучил»: Деревянко оконфузился на съемках фильма «Холоп-2»

Актер Павел Деревянко сообщил, что не учил текст для съемок в фильме «Холоп-2». Об этом информирует портал News.ru.

Многие зрители заметили, что в фильме «Холоп-2» Павел ведет себя так, будто не знает свою роль. Деревянко не стал отрицать, что со многими артистами случается такой инцидент. Однако в данном случае это была задумка режиссера.

«Это был режиссерский ход, чтобы мой герой не выучил текст. Сейчас текст воспроизвести не смогу — до сих пор не выучил», — высказался актер.

Напомним, что во второй части «Холопа» Павлу досталась роль Наполеона.

20 декабря 2023 года в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Кирилла Нагиева, Александра Петрова и Кристину Асмус.

Ранее сообщалось о том, что актер Александр Петров страстно целовал молодую жену на премьере фильма «Холоп-2». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что финальная серия «Слова пацана» отличается от опубликованной в Сети версии.