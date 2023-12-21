Актер Александр Петров страстно целовал молодую жену на премьере фильма «Холоп-2». Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Холоп-2». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Аглаю Тарасову, Марию Миронову, Павла Деревянко. Не стал исключением и Александр Петров, который вышел в свет с молодой супругой.

По информации источника, пара находилась в хорошем настроении и охотно общалась с журналистами. Весь вечер Александр и Виктория не скрывали своих чувств: они обнимались и страстно целовались.

Для выхода в свет Петров выбрал черную рубашку, белую футболку и широкие брюки. Его избранница отдала предпочтение более строгому наряду. На премьере она появилась в брючном костюме.

Ранее 34-летний актер Александр Петров объяснил, почему перестал скрывать молодую жену. Подробности смотрите в этой статье.

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