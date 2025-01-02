30-летний певец Егор Крид вывез из России проживающих в Пензе родителей

Певец Егор Крид вместе с семьей улетел из России на новогодние праздники. 30-летний исполнитель хита «Сердцеедка» выступил на праздничном гала-ужине в Дубае и взял с собой родителей и сестру.

Как пишет Kp.ru, артист собрал семью за одним столом. Пока он был на сцене, его родители, проживающие в Пензе, общались с дочерью Полиной. Напомним, сестра Крида много лет проживает в США и редко видится с родственниками.

Среди приглашенных звезд на вечере также присутствовала бывшая возлюбленная Егора, певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша. Пара в 2024 году возобновила дружеское общение после развода артистки.

В новогоднюю ночь также на сцену вышел рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати. 41-летний предприниматель давно не выступает, но в Дубае сделал исключение. Его поддерживала в зале возлюбленная, модель Валентина Иванова.

Ранее стало известно, что объявивший о завершении карьеры Валерий Леонтьев выступил в новогоднюю ночь. Артист вышел на сцену в Дубае и спел на вечеринке для русских миллионеров.