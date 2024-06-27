«До недавнего времени нравилась»: Гвоздикова раскритиковала Пересильд за полет в космос

Актриса Наталья Гвоздикова раскритиковала Юлию Пересильд за полет в космос. Гвоздикова оценила работу коллеги в «Вызове» в эфире шоу «Легенда» на RTVI.

По словам актрисы, она высоко оценивала работу Пересильд до ее полета в космос. Гвоздикова считает, что Юлия «играет здорово», но «Вызов» — не лучший ее проект.

«До недавнего времени мне нравилась Пересильд. Пока она не полетела в космос. Мне не понравилось, что она полетела в космос. Но это мое личное субъективное мнение», — высказалась знаменитость.

Также Гвоздикова перечислила актеров, которые ей нравятся. Артистка выделяет Евгения Миронова, Андрея Смолякова, Елену Лядову и Алексея Серебрякова.

«Как играет Серебряков или Лядова — это просто руку протянуть, молодцы», — сообщила Гвоздикова.

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