«20 тысяч у меня отнимают»: Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию. По ее словам, она должна получать надбавку в размере 20 тысяч рублей, однако ее у звезды отнимают.

Сейчас от государства 76-летняя Гвоздикова получает 27 тысяч рублей. При этом в 1978 году она была удостоена Государственной премии СССР, за которую ей положены привилегии. Но воспользоваться ими она не может. Наталья Федоровна возмущена, что не может получить надбавку, ведь награду ей дали не просто так, а за работу.

«Эту премию у меня отнимают. Надбавку к пенсии, эти 20 тысяч, у меня отнимают», — заявила актриса на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Чтобы решить проблему, Гвоздикова обращалась в Социальный фонд, но там ей пояснили, что не могут начислять ей надбавку, так как она работающий пенсионер, а деньги положены только не трудоустроенным.

Актриса призналась, что действительно продолжает сниматься и в шоу, и в кино. Не так часто, как раньше, но из профессии она не ушла. Поэтому ей приходится с маленькой пенсией.

Ранее Светлана Немоляева заявила, что получает прибавку в 30 тысяч рублей к пенсии.