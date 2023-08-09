«До лучших времен»: стало известно, где на самом деле находится София Ротару

Когда-то работающий с 76-летней Софией Ротару продюсер Сергей Лавров раскрыл местонахождение певицы. Об этом сообщается на сайте PopCornNews.

Поклонники переживают за артистку, ведь она уже полтора года не появлялась на публике. При этом Ротару не делала никаких заявлений и держалась в тени. В СМИ постоянно ходят слухи о том, что женщина тяжело больна.

По словам Лаврова, исполнительница сейчас находится дома в Киеве с родственниками. С ней все хорошо, просто она человек закрытый. Недавно певица получила приглашение от Лаймы Вайкуле на фестиваль в Юрмале, но вежливо отказалась.

«Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой», — объяснил продюсер.

Мужчина добавил, что как только все устаканится, то она снова будет с народом.

«Она сказала, до лучших времен», – пояснил Лавров.

Ранее мы писали о том, что популярная певица София Ротару запретила родственникам показывать, как она выглядит. Звезда отпраздновала 76-летие, но в соцсетях не появилось ни одного снимка с именинницей. По слухам, певица испытывает проблемы со здоровьем и может страдать от болезни Паркинсона.

Также мы сообщали о бывшем отеле Софии Ротару, который находится в Ялте. Он превращается в «дом-призрак». В здании уже давно никто не появлялся, вилла ветшает.