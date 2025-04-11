«Там лютые схемы»: экс-жена сына Кадышевой заявила, что он разводит женщин на деньги

Бывшая жена сына певицы Надежды Кадышевой заявила, что он профессионально разводит женщин на деньги. Экс-супруга Григория Костюка и мать его второго ребенка Габриелла Мерман вышла из тени и рассказала о жизни с мужчиной в интервью StarHit.

Женщина считает, что звездный наследник взял ее в жены только потому, что она была из обеспеченной семьи. По ее словам, у него были долги и кредиты.

«Там какие-то лютые схемы. В самом начале отношений, помню, перевернула как-то его телефон и как раз пришло сообщение в духе «да я тебя засужу!» Он дурит девочек, берет у них в долг. Я уже с несколькими общалась лично», – поделилась женщина.

Габриелла отметила, что сначала в истории любви все было красиво, мужчина якобы пускал пыль в глаза. А потом девушка оказывалась ему должна, он говорил: «Срочно понадобились деньги».

«И Григорий заставлял эту девочку закладывать в ломбард все ее украшения. Схема всегда одна и та же. У другой он занял 30 миллионов. Причем одновременно он общается как с юными, так и с взрослыми — главное, чтобы из богатых семей», – добавила экс-жена сына Кадышевой.

Мерман подчеркнула, что мужчина до сих пор продолжает пользоваться своими схемами. Она знает, что он летал с возрастной женщиной в Дубай за ее счет.

Ранее бывшая супруга сына Кадышевой рассказала, как чуть не умерла во время родов.