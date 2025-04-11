«Больше раздуто»: экс-директор «Золотого кольца» отреагировал на слухи о серьезной болезни Кадышевой

Бывшая невестка певицы Надежды Кадышевой Габриелла Мерман дала скандальное интервью, в котором рассказала о плохом здоровье артистки. Экс-директор «Золотого кольца» Дмитрий Фомин усомнился, что девушка говорит правду.

Фомин выразил уверенность, что у народной артистки России все в порядке. По его словам, Кадышева очень много работает, и, возможно, серьезно устает от перегрузок. Бывший директор коллектива считает, что артистка не смогла бы активно выступать при наличии серьезной болезни.

«У нас все люди понемногу болеют, особенно с возрастом. В этом нет ничего удивительного. Это больше раздуто: если бы было что-то, не дай бог, серьёзное, она бы просто не смогла выходить на сцену», — заявил он в разговоре с Абзацем.

Напомним, бывшая невестка артистки заявила, что Кадышева испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых вынуждена постоянно пить таблетки.

Отметим, что в 2018 году солистка «Золотого кольца» перенесла сердечный приступ. Врачи подозревали у нее и рак груди, но опухоли оказались доброкачественными.