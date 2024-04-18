Дмитрия Нагиева заметили на съемочной площадке спустя два года

Российский актер Дмитрий Нагиев возобновил актерскую деятельность после двухлетнего перерыва. Знаменитость заметили на съемках фильма, пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, актер участвует в съемках нового проекта в Сочи. Вместе со звездой «Физрука» на съемочной площадке были замечены Надежда Сысоева, Олег Тактаров и Софья Каштанова.

В настоящий момент неизвестно, в какой именно картине сыграет Нагиев. Артист, в свою очередь, пока также не делает публичных заявлений о рабочей поездке в Сочи.

Напомним, Дмитрий Нагиев после февраля 2022 года практически перестал выходить в свет. Артист прекратил сниматься в кино и отказался вести популярное музыкальное шоу «Голос», назвав свое отсутствие «творческим отпуском».

Ранее критик Сергей Соседов высказался о Дмитрии Нагиеве и его пропаже с ТВ.

Также концертный директор Ольга Оркина рассказала о заработке Нагиева в 90 тысяч евро.