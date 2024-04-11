«Был эксклюзивным ведущим»: что происходит с карьерой Нагиева после ухода с ТВ

Дмитрий Нагиев являлся бессменным ведущим федерального канала, но в августе 2022 года он объявил о творческой паузе. Нагиев отказался от крупных проектов, светской жизни и соцсетей. Сможет ли Дмитрий вернуться на прежний уровень? Есть ли достойная замена ему? Об этом сайту «Страсти» рассказала концертный директор Ольга Оркина.

По мнению Ольги Оркиной, время Дмитрия прошло. Пока он отсутствовал, в медийном поле появились новые лица и форматы шоу. При этом эксперт считает, что на сегодняшний день на ТВ нет достойной замены Нагиеву.

«Как таковой замену нет. Шоу «Голос» теперь ведет Яна Чурикова, с чем очень хорошо справляется. Это не так весомо, как если бы Дмитрия убрали из рекламы МТС. Там его основной заработок: он до сих пор крутится в рекламе и получает за это деньги», — высказалась Ольга.

Несмотря на творческую паузу, Ольга считает, что Нагиев поднял цену на частные выступления. Его райдер по-прежнему соответствует райдеру «вау-звезды»: в нем прописаны и машины бизнес-класса, и вип-залы.

«Мы же уже привыкли к таким условиям от звезд. Стоимость выступления Дмитрий начинались от 80-90 тысяч евро. Сегодня он получает заработок от рекламы МТС и корпоративов. Отсутствие в эфире федерального канала сказалось на его финансах. Он был эксклюзивным ведущим. Дмитрию платили не только за проекты», — заявила Ольга.

Концертный директор отметила, что на ТВ вновь показывают «Физрука» с участием Дмитрия. По мнению Ольги, Нагиев возвращается в медийное пространство.

«По практике видно, что продюсеры готовы даже переснимать программы, новогодние огоньки с «отмененными». Поэтому показ сериала может означать только то, что Дмитрий, хоть и старыми проектами, но возвращается в медийное пространство», — резюмировала эксперт.

Полный текст сайта «Страсти» о творческой судьбе Нагиева и его тайных женах читайте здесь.