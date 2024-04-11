«Его отсутствие заметно»: Сергей Соседов высказался о Дмитрии Нагиеве и его пропаже с ТВ

Критик и телеведущий Сергей Соседов высказался о работе и популярности артиста Дмитрия Нагиева и заявил, что считает его лучшим на отечественном ТВ. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

По мнению Соседова, Нагиев – настоящий профессионал, который не просто так стал знаменит. То, что он был востребован на телевидении и много лет работал на Первом канале, - не случайность. На самом деле шоумен просто обладает определенными качествами, которые и принесли ему успех. Поэтому так остро ощущается его пропажа с экранов.

«Нагиев — блестящий ведущий, испровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ. Его отсутствие, конечно, заметно, но об этом пусть лучше расскажут зрители», - заявил Соседов.

Замены Нагиеву на данный момент критик не видит. Ту же Яну Чурикову, которая заняла место Дмитрия в «Голосе», Сергей Соседов призвал с ним не сравнивать. По его мнению, они находятся на совершенно разных уровнях мастерства.

«Сравнивать Чурикову с Нагиевым никак нельзя. Это совершенно разные уровни мастерства и масштаба», - поделился Сергей Соседов.

Ранее портал «Страсти» узнал, куда и почему пропал Дмитрий Нагиев. Материал читайте на нашем сайте.