Дмитрия Нагиева заметили на празднике в США: причем здесь двойник актера

Поклонники очень удивились, когда увидели мужчину, подозрительно похожего на телеведущего Дмитрия Нагиева в США. Оказалось, что двойник актера Иван Гант стал работать там в образе ведущего. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Super.

Напомним, что Иван Гант был дублером Дмитрия Нагиева на съемках сериала «Физрук».

Ивана заметили в узнаваемом образе, в красном пиджаке на голое тело, на дне рождения певца Сэма Пикара (настоящее имя Самвел Азурманов) в Лос-Анджелесе.

Источник утверждает, что он регулярно ведет мероприятия подобным образом.

Напомним, что ранее во многих российских СМИ была информация, что Дмитрий Нагиев лично развлекал гостей Пикара.

Недавно мы писали о том, что рассказал двойник Филиппа Киркорова о короле поп музыки.

Алексей Егожинский известный пародист, вот уже 20 лет кряду выполняющий функцию дублера Филиппа Киркорова, назвал чушью слухи о том, что он систематически заменяет короля поп-музыки на мероприятиях. По словам второго Киркорова, он лишь профессиональный актер, способный копировать звезду разве что только на уровне бурлеска.

Еще один случай произошел с Андреем Разиным. Продюсер группы «Ласковый май» купил билеты на концерт собственного двойника. Звезда, путешествуя по Соединенным Штатам Америки, попал в любопытную историю. На одной из городских афиш певец увидел рекламу концертного тура давно прекратившей свое существования группы. Удивлению Андрея не было предела, когда в списке выступающих он увидел свою фамилию.