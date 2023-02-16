У группы «Ласковый май» появился американский двойник
Продюсер группы «Ласковый май» купил билеты на концерт собственного двойника.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@andreyrazinlaskoviymay»
Продюсер «Ласкового Мая» и певец Андрей Разин путешествуя по Соединенным Штатам Америки попал в любопытную историю.
На одной из городских афиш певец увидел рекламу концертного тура давно прекратившей своё существования группы.
Удивлению Андрея не было предела, когда в списке выступающих он увидел свою фамилию.
– Гляжу написано: Дискотека 80-х, группа «Ласковый май». Впервые в Америке и моя фотография. Оказывается, шоу у нас запланировано в Нью-Йорке на 9 марта. Ну я и взял себе билет за $60 , – сообщил Разин изданию КП.ru.
Алексей добавил, что подобного рода эксцессы происходит с коллективом уже не первый год.
«35 лет мне не дают покоя! Кажется, что этот беспредел никогда не закончится! Вот теперь двойники уже добрались до другого континента.