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18:56, 16 февраля 2023
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У группы «Ласковый май» появился американский двойник

Продюсер группы «Ласковый май» купил билеты на концерт собственного двойника.

© Скрин видео, YouTube-канал «@andreyrazinlaskoviymay»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@andreyrazinlaskoviymay»

Продюсер «Ласкового Мая» и певец Андрей Разин путешествуя по Соединенным Штатам Америки попал в любопытную историю.

На одной из городских афиш певец увидел рекламу концертного тура давно прекратившей своё существования группы.

Удивлению Андрея не было предела, когда в списке выступающих он увидел свою фамилию.

– Гляжу написано: Дискотека 80-х, группа «Ласковый май». Впервые в Америке и моя фотография. Оказывается, шоу у нас запланировано в Нью-Йорке на 9 марта. Ну я и взял себе билет за $60 , – сообщил Разин изданию КП.ru.

Алексей добавил, что подобного рода эксцессы происходит с коллективом уже не первый год.

«35 лет мне не дают покоя! Кажется, что этот беспредел никогда не закончится! Вот теперь двойники уже добрались до другого континента.

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