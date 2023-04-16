«Это чушь!»: двойник Филиппа Киркорова рассказал о короле поп музыки

Алексей Егожинский известный пародист, вот уже 20 лет кряду выполняющий функцию дублера Филипа Киркорова, назвал чушью слухи о том, что он систематически заменяет короля поп-музыки на мероприятиях.

По словам второго Киркорова, он лишь профессиональный актёр, способный копировать звезду разве что только на уровне бурлеска.

«Я его не подменяю. Это всего лишь грим. Очевидно, что ничего особенно сверхъестественного тут нет и никто вместо Киркорова нигде не выступает – это чушь!»

Как сообщает издание Газета.Ru, Егожинский подчеркнул, что бывает, дублирует певца на съемках, где его часто снимают со спины или в профиль.

Ранее мы писали о том, что Филипп Бедросович мыл полы в Покровском ставропигиальном женском монастыре.