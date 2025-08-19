Бывшие тесть и теща Николая Баскова Шпигели задолжали более 17 млрд рублей

Бывшие тесть и теща Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели задолжали более 17 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, общая сумма задолженности бывших тестя и тещи Баскова превышает 17,1 млрд. Из них свыше 16,2 млрд касаются взыскания по иску ГП. Остальную сумму Шпигели должны за коммунальные платежи и налоги.

Как пишет РИА Новости, Евгения Шпигель задолжала по налогам и коммунальным платежам почти 1 млн рублей. Также с февраля 2025 года с нее взыскивают более 202 млн. Кроме того, она должна свыше 149,7 млн рублей по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания.

Борис по налогам и коммунальным платежам задолжал 370 тыс. рублей. Также с него пытаются с мая 2025 года взыскать «процессуальные издержки в доход государства» на 400 тыс. и уголовный штраф как дополнительный вид наказания на 449 млн.

На данный момент Шпигели не комментировали новость о долгах.

Ранее сообщалось, что вдова Валентина Юдашкина задолжала налоговой 232 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.