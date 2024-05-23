44-летняя певица Анна Семенович рассказала про свой самый стыдный поступок. Об этом сообщает PEOPLETALK.

В Москве состоялась музыкальная премия канала RU.TV. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Семенович. Певица появилась на красной дорожке вместе с Дмитрием Колдуном. Артистка находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой.

В беседе с журналистами Анна вспоминала о поступке, который заставляет ее краснеть. Как выяснилось, однажды Семенович напилась, залезла на барную стойку и облила бармена коктейлем. Несмотря на инцидент, певица не отказалась от посещения публичных мест. По словам Анны, она ужинает в ресторанах несколько раз в неделю. Семенович с юмором добавила, что теперь ведет себя приличнее.

Ранее певица Анна Семенович сообщила, что сильно похудела из-за своего диагноза. Артистке прописали лекарство для диабетиков. Подробности читайте в этой новости.

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