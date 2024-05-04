Печальный спортсмен держит сына за руку: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко напугали фанатов

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга модель Анастасия Костенко напугали своих фанатов. Они опубликовали фотографии с сыном, который лежит в больничной палате.

Кадры появились как на странице Тарасова, так и его супруги. На них печальный спортсмен держи за руку сына, который, судя по всему, лежит без сознания. Возле носа мальчика можно заметить дыхательные трубки.

Однако потом выяснилось, что ничего страшного не произошло. Все дело в том, что ребенку пролечили зубы, а сделали это под общим наркозом.

Позже Тарасов опубликовал ролик, на котором видно, как врачи вводят в медикаментозный сон мальчика. При этом сын футболиста не испытывал ни боли, ни страха перед стоматологом.

Ранее Костенко рассказала о безвыходном положении из-за проблем с сыном. По словам модели, малыш плохо набирает вес.