Дмитрий Шепелев признался, что избегает сплетен и интриг российского телевидения

Дмитрий Шепелев сообщил, что на российском телевидении складывается неблагоприятная обстановка из-за сплетен.

Телеведущий не стал скрывать, что он всегда старается избегать различные интриги и соперничества, которые возникают в шоу-бизнесе. По словам Дмитрия, сплетни возникают в индустрии российского телевидения из-за большого количества в ней творческих людей, которые создают непростую обстановку.

Однако Дмитрий уточнил, что не обращает внимание на такие вещи, так как он сосредоточен на себе.

«Мне кажется, что в любом творческом коллективе, везде, где сосредоточено много талантливых людей, обстановка, скажем так, непростая. Телевидение — не исключение. Я никогда не придавал этому обстоятельству особого значения. Я не люблю сплетни. Вообще, думаю, что многие «лица» слишком сосредоточены на себе, чтобы успевать думать о конкуренции. Конкуренция — это скорее для создателей: продюсеров, менеджеров, режиссеров», — отметил Шепелев в беседе с Газета.Ru.

Кроме того, Дмитрий подчеркнул, что может сработаться в рамках любого проекта. Однако он все же назвал себя хорошим развлекательным ведущим, из-за чего формат скандальных шоу ему не подходят.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев назвал семейное счастье «сказочным заблуждением».

Также сообщалось, что 36-летний сын Михаила Ефремова решил снять фильм о борьбе с зависимостью.