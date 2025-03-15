Телеведущий Дмитрий Шепелев назвал семейное счастье «сказочным заблуждением»

Дмитрий Шепелев высказался о семейных ценностях после громкого интервью о Жанне Фриске. В интервью Газета.Ru телеведущий назвал отношения «работой» и заявил, что пару держит вместе «ответственность перед детьми».

По мнению шоумена, счастливая жизнь каждый день — это «сказочное заблуждение», поскольку в отношениях всегда бывают проблемы и конфликты и даже «притирки с кровью». Однако Дмитрий Шепелев отметил, что любящие пары работают над отношениями ради совместного будущего.

«Это непростая притирка, а если два человека с характером, то притирка жесткая, с кровью. Это и есть, на мой взгляд, работа, которую делают люди, принявшие решение быть вместе — многолетняя, непростая работа. И ценность отношениям придает именно то, что пара прошла вместе», — заявил телеведущий.

Также Дмитрий Шепелев подчеркнул, что пару «держит ответственность перед детьми». По словам артиста, ребенок должен расти в полной семье, «видеть двух счастливых родителей» и осознавать важность семьи.

Порассуждал шоумен и о воспитании сыновей, 11-летнего Платона от союза с Жанной Фриске и 3-летнего Тихона от нынешней возлюбленной Екатерины Тулуповой, а также ее дочери Лады. Дмитрий Шепелев подчеркнул, что «отношения с детьми — это почти всегда сценарий». Но в одном своем решении в отношении наследников он уверен точно.

«Как только ты привык к определенному распорядку, правила меняются. Просто потому, что ребенок растет. И ты должен меняться вместе с ним. Наверное, самый решительный наш шаг со старшими детьми был, когда мы отказали им в гаджетах. До сих пор не пожалели об этом решении», — поделился Дмитрий Шепелев.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Недавно Дмитрий Шепелев впервые за долгое время откровенно рассказал о жизни с певицей, ее тяжелой болезни и смерти. После ухода певицы шоумен дистанцировался от ее близких, запретив им общаться и видеться с сыном.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Шепелев пожаловался на жизнь с тремя детьми.