36-летний сын Михаила Ефремова решил снять фильм о борьбе с зависимостью

Сын Михаила Ефремов захотел снять фильм о борьбе с зависимостью.

Никита Ефремов раскрыл, что у него появилась идея создать собственный кинопроект. По словам актера, ему бы хотелось снять фильм, где в центре сюжета будет развиваться тема, связанная с его личным жизненным опытом.

Никита подчеркнул, что он собирается начать работу над кино про борьбу с зависимостями, так как сам через это проходил.

«Он связан с употреблением веществ, алкоголем и тем, как я остаюсь чистым уже на протяжении семи лет. У меня есть точка входа. Я понимаю, что практически вся страна наблюдала за тем, что происходило с моим отцом. Понимаю, что вроде как я имею право про это говорить», — раскрыл Ефремов в беседе с изданием «Правила жизни».

Однако актер отметил, что реализовать проект будет непросто из-за условий законодательства, которые ограничивают демонстрацию употребления алкоголя на экране. Но Ефремов постарается создать картину так, чтобы он смог полностью воплотить свою идею.

«Мне нужно показать, что вот есть некая травма, в которой алкоголь является компенсатором, от которого становится легче. Мне нужно показать вот это очарование, что сначала так плохо, а потом появляется этот компенсатор...», — поразмышлял Никита.

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