Дмитрий Певцов прокомментировал информацию о краже у него миллиона рублей

Актер Дмитрий Певцов признался, что ничего не знает о краже у него миллиона рублей мошенниками. Таким образом звезда опроверг информацию, которая появилась в ряде СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал Регнум: Происшествия.

Напомним, что ранее многие писали о том, что неизвестные под видом сотрудников ФСБ начали общение с артистом и втерлись к нему в доверие. А после звезда «Бандитского Петербурга» якобы согласился перевести больше миллиона рублей на «безопасные» счета, как ему говорили телефонные мошенники.

Журналисты связались с актером, чтобы узнать подробности инцидента. Он ответил коротко, но дал понять, что не в курсе происшествия.

«Не знаю ничего про это», – заявил Дмитрий Певцов.

Ранее мы писали о том, что 39-летняя актриса Мария Кожевникова стала жертвой мошенников. Как выяснилось, злоумышленники взломали аккаунт знаменитости и начали отправлять провокационные сообщения. Они попросили у собеседников деньги и предложили сотрудничество. Мария отметила, что не имеет отношения к происходящему. На всякий случай она предупредила не только знакомых, но и поклонников в соцсетях.

Кроме того, стало известно, что телефонные мошенники развели тезку Любови Успенской на 1 млн рублей. 68-летняя пенсионерка из Москвы обратилась с заявлением в полицию после исчезновения с карты 1 млн рублей.