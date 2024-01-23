39-летняя актриса Мария Кожевникова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Кожевниковой появилось тревожное сообщение. Артистка вышла на связь и заявила о том, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, злоумышленники взломали ее аккаунт и начали отправлять провокационные сообщения. Они попросили у собеседников деньги и предложили сотрудничество. Мария отметила, что не имеет отношения к происходящему. Вот почему она предупредила всех об опасности.

«Я никому ничего не писала, ни у кого ничего не просила. Кому-то предлагают марафоны, у кого-то просят деньги в долг. Не ведитесь! Это не я!» — обратилась артистка к подписчикам.

По словам Марии, она не знает, как вернуть себе аккаунт.

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