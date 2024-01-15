Позвонила девушка: телефонные мошенники развели тезку Любови Успенской на 1 млн рублей

Тезка певицы Любови Успенской стала жертвой телефонных мошенников. 68-летняя пенсионерка из Москвы обратилась с заявлением в полицию после исчезновения с карты 1 млн рублей.

Подробности сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда женщина отдыхала в своей квартире в районе Коптево. Ей позвонила девушка и представилась сотрудницей сотовой компании. Успенской предложили продлить договор на обслуживание номера.

Для этого ее попросили перейти в онлайн-банк. Москвичка все делала под диктовку и только когда с нее потребовали 24 тыс. рублей, положила трубку. Однако счета были заблокированы, а когда Успенская проверила баланс, на карточке не хватало 1 млн рублей.

Россиянка обратилась с заявлением в полицию.

Ранее певица Успенская рассказывала, как пришлось прятаться от фанатов. Артистка купила стул за 40 тыс. рублей и ушла, прикрываясь им.