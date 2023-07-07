Дмитрий Певцов назвал истинную причину увольнения Ольги Дроздовой из «Современника»

Недавно артист и депутат Дмитрий Певцов дал новое интервью, в котором сделал немало заявлений. В нем он высказался по поводу «Ленкома», режиссера Константина Богомолова, а также впервые раскрыл причину, почему его супруга Ольга Дроздова больше не состоит в труппе «Современника».

По словам актера, его жена ушла по достаточно простой причине. На самом деле она там была просто не нужна. В свое время и он поэтому покинул другую известную сцену. «Нужно приходить туда, где ты нужен действительно. И уходить оттуда, где ты не нужен. Уходить самому. И поэтому меня нет в «Ленкоме». И поэтому моя супруга ушла из «Современника», - отметил Певцов в беседе с изданием News.ru.

Напомним, что также Дмитрий заявил, что перестал сотрудничать с «Ленкомом», потому что после смерти режиссера Марка Захарова он погиб. Эти откровения артиста сильно задели его коллег, а также директора театра Марка Варшавера. Он поделился, что сцена продолжает жить, и на это указывают успех у зрителей, а также многочисленные награды.

Кроме того, Певцов обидел своими высказываниями и постановщика Константина Богомолова. Артист признался, что не желал бы даже в титрах стоять рядом с этим человеком.