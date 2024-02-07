Дмитрий Песков заявил, что Бикович получит новые роли после разрыва контракта с HBO

Дмитрий Песков заявил, что Милош Бикович получит новые роли после разрыва контракта с HBO. Об этом сообщает Ura.ru.

В начале 2024 года стало известно о том, что Милош Бикович появится в новом сезоне «Белого лотоса». Сербского актера утвердили на роль инструктора по йоге. Однако в феврале сервис HBO отказался от сотрудничества с артистом по политическим причинам. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию.

В первую очередь, Песков отметил, что HBO — частная компания, над которой никто не властен: она работает только с тем, с кем захочет. Несмотря на это, Дмитрий поддержал Милоша и заявил, что актер не останется без ролей.

«Уверен, у него будет много других интересных предложений», — высказался Песков.

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