Дмитрий Песков рассказал, что с Навкой перестали общаться подруги детства

Дмитрий Песков рассказал, что с Татьяной Навкой перестали общаться подруги детства. Пресс-секретарь президента России поделился откровением с изданием aif.ru.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду родилась в Днепропетровске. Там у Татьяны остались подруги, с которыми она была близка. Приятельницы приезжали к ней в Москву и вместе проводили отпуска. Однако полтора года назад женщины «отвергли» Навку.

«Возникла стена абсолютная. Для нее это было очень больно. Потом эти подружки уехали из Украины. Они живут в Европе и не хотят возвращаться, и общение восстановилось», — рассказал Песков.

По словам Дмитрия, общение Татьяны с приятельницами наладилось. Правда, они избегают определенных тем.

Также у Татьяны остались на Украине родственники, которым «нелегко пришлось» из-за родства с ней. Навка до сих пор не общается с некоторыми членами семьи.

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