«Имеет все таланты для этого»: младшая дочь Татьяны Навки снялась в кино

Девятилетняя дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова снялась в своем первом фильме. Надежда появится в комедии «Исполняющий обязанности».

По словам титулованной спортсменки, девочка давно хотела попробовать себя в качестве актрисы, и звездная мама решила предоставить ей такую возможность. Татьяна посчитала, что съемки в таком раннем возрасте – это шанс сразу понять, подходит профессия или нет.

«Я знаю, что Надя имеет все таланты для этого. У нее небольшая роль, всего две съемочные смены. Но мне показалось это интересным», - рассказала Навка сайту StarHit.

В фильме Надежда играет саму себя и выступает на льду. Но тем не менее работа все равно давалась ей непросто. Так, во время одного из съемочных дней девочка заболела, у нее поднялась температура. Однако она настолько хотела попробовать себя в качестве актрисы, что попросила маму не отказываться от роли.

К слову, если звездной наследнице все-таки захочется связать жить с кино, то покорять индустрию она продолжит только после совершеннолетия. Татьяна Навка считает, что в детском возрасте это отнимает слишком много времени, а его нужно тратить на образование.

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