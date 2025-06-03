Певец Дмитрий Колдун сообщил, что помирился с Филиппом Киркоровым после давней ссоры. Его слова передает «7Дней.ru».

В начале карьеры Дмитрий работал с Киркоровым, но их сотрудничество прекратилось из-за ссоры, как и общение. По словам артиста, конфликт произошел по неопытности и принес ему неприятности.

Как выяснилось, спустя годы Колдун помирился с Киркоровым, но восстановить с ним теплое общение так и не удалось. Певец признался, что знает о нахождении коллеги в больнице, при этом он отказался писать Филиппу напрямую.

«В новостях читал. Мы общаемся очень редко. Желаю ему скорейшего выздоровления», — высказался Дмитрий.

Напомним, Филипп угодил в больницу, получив ожог на одном из концертов.

Ранее сообщалось, что у певца Филиппа Киркорова выявили частичный некроз кожи из-за ожога. Подробности читайте в этой новости.

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