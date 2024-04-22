Дмитрий Хрусталев заработал на своем ресторане миллионы рублей

Российский юморист и телеведущий Дмитрий Хрусталев смог заработать почти три миллиона рублей на своем ресторане. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, комик является соучредителем ООО «Соль и Свет». Компания занимается ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания.

Согласно свежей бухгалтерской отчетности, выручка компании Хрусталева за минувший год составила 30 миллионов рублей, а прибыль — 2,8 миллиона.

Ранее сын Александра Маслякова не подтвердил информацию об уходе отца из КВН. В настоящий момент ведущим выступает Дмитрий Хрусталев — он уже провел все игры ⅛ сезона и теперь готовится к ¼. Юморист рассказывал, что его кандидатуру на пост ведущего одобрил лично Масляков.

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