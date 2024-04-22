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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 апреля 2024, 16:55
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«Так редко в наше время!»: Игорь Николаев вышел в свет с женой на фоне слухов о разводе

Певец Игорь Николаев появился на мероприятии с женой после слухов о разводе.
«Так редко в наше время!»: Игорь Николаев вышел в свет с женой на фоне слухов о разводе

© Starface.ru

Певец и композитор Игорь Николаев в последнее время не так часто появляется на публике, а еще реже он выходит в свет с супругой, певицей Юлией Проскуряковой. В связи с этим в Сети стали говорить о грядущем разводе знаменитостей. Однако накануне исполнитель хита «Выпьем за любовь» опроверг слухи, посетив с женой светское мероприятие.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова появились вместе на празднике их общих друзей. Супруги пришли поздравить с днем рождения подругу, ведущую шоу «Без Рецепта» Юлию Емельянову, и поделились кадрами с торжества в соцсетях.

«Провести вечер в уютной компании и встретить близких друзей — это так редко в наше время!» — написал Игорь Николаев под постом.

Артист выбрал для мероприятия темную рубашку и брюки и синий пиджак, а его жена надела красное платье. Знаменитости выглядели счастливыми. Кроме того, на празднике присутствовали супруг именинницы, телеведущий Роман Емельянов, продюсер Игорь Матвиенко, актер Сергей Шакуров, певица Seville (Севиль) и теннисистка Светлана Кузнецова.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова состоят в браке с 2010 года. В 2015 году у артистов родилась дочь Вероника.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев отреагировал на сообщения о разводе с Юлией Проскуряковой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Игорь Николаев
певец
жена
Юлия Проскурякова
певица