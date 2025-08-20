Дмитрий и Полина Дибровы подписали брачный и алиментный договоры перед разводом

Дмитрий и Полина Дибровы подписали брачный и алиментный договоры накануне развода. Об этом сообщает StarHit.

Дмитрий и Полина разводятся после 16 лет брака. Пара не называла причин разрыва, но, по данным СМИ, модель обрела счастье с другим избранником — она изменила телеведущему с мужем подруги. Пока ни Диброва, ни ее представители не комментировали слухи. Адвокаты лишь отметили, что Дмитрий и Полина разводятся мирно, без имущественных споров.

В беседе с журналистами адвокат Диброва Александр Добровинский подтвердил новость и сообщил, что накануне развода экс-возлюбленные подписали брачный и алиментный договоры.

«Все подписали, все решено мирным путем без скандалов и сора из избы», — сообщил представитель телеведущего.

