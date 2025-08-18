«Он хочет молодое тело»: Роза Сябитова заявила, что Дмитрий Дибров снова женится после скандального развода

Сваха Роза Сябитова прокомментировала скандальную ситуацию вокруг семьи Дмитрия и Полины Дибровых. В беседе с Woman.ru ведущая шоу «Давай поженимся!» заявила, что после развода шоумен найдет себе жену еще моложе нынешней.

По мнению Розы Сябитовой, в истории Дибровых не стоило ожидать другого финала. Сваха убеждена: всему виной — слишком большая разница в возрасте (30 лет).

«Сейчас мы снова видим, что молодость победила. Мы говорим об очевидных вещах: молодая девушка, пробыв 18 лет в браке, поумнела, повзрослела и захотела увидеть другой мир. Я бы радовалась, если бы они жили долго и счастливо, следила за ними, но природу не обманешь», — заявила Роза Сябитова.

Телеведущая уверена, что после разрыва с 36-летней моделью Дмитрий Дибров не будет одинок и найдет себе новую избранницу еще моложе. Роза Сябитова объяснила: мужчин всегда ищет в спутницы «молодую», но в определенный момент она «вырастает» и уходит.

«Мужчине не нужна самодостаточная женщина, чтобы она с ним спорила. Он хочет молодое тело, чтобы им восхищались, поддакивали ему. Но так будет только до определенного периода, пока девочка не подрастет. А потом подрастет, и мы увидим историю с Полиной», — отметила сваха.

Звезда «Давай поженимся!» также не исключила, что телеведущий снова женится, но уже на более молодой избраннице. В качестве примера Роза Сябитова привела Григория Лепса, невесте которого всего 19 лет.

«То, что Дима может жениться на более молодой, ну почему нет? Лепс может, а он почему не может? Может! Были бы желающие, а они найдутся», — заключила телеведущая.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой супругой из-за ее измены. Как оказалось, предполагаемый любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, однако 7 августа адвокаты подтвердили их развод.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что Дмитрий Дибров еще встретит новую любовь после развода: «В ближайшее время объявит имя новой избранницы».