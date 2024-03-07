«Человек навсегда ушел для России»: Проклова высказалась о провокациях Пугачевой

Заслуженная артистка России Елена Проклова поделилась мнением о скандальных выходках уехавшей из страны певицы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит mk.ru.

Недавно оскандалившаяся Пугачева разместила в своем микроблоге видео, на котором станцевала под украинскую песню. Подобный поступок вызвал негодование у российских поклонников звезды, однако спустя всего пару дней артистка вступила в конфликт с коллегой Стасом Михайловым, попутно заявив, что нормальные люди не планируют возвращаться в Россию.

Одной из тех, кто не поддержал нынешнее поведение Примадонны, оказалась Проклова.

«Я эти ролики не видела, потому что не слежу за ней. Но этот человек навсегда ушел для России. Для меня, во всяком случае, - точно», - поделилась актриса.

Артистка уточнила, что поведение исполнительницы после начала СВО стало для нее настоящей неожиданностью. В частности, Елена не могла представить, что Пугачева когда-нибудь сможет уехать из России и выступать с критикой родной страны.

«Россия ей слишком много дала. Мы имеем право говорить, что она свою страну потеряла», - добавила Проклова.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал лишить Аллу Пугачеву возможности зарабатывать в России.