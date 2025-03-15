Дмитрий Дибров признался, что редко видится с дочерью, живущей во Франции

Дмитрий Дибров признался, что его ранит старшая дочь из-за проживания за границей.

Старшая наследница телеведущего Лада с детства проживает по Франции: она уехала туда после развода родителей вместе с мамой, будучи еще ребенком. Однако Дибров не скрывает, что расстраивается из-за редких встреч с дочерью и внучкой.

По словам Дмитрия, ему бы хотелось видеться чаще с родственниками, но из-за политической ситуации не может так часто посещать Францию. Однако Дибров заверил, что его дочь от первого брака знакома с детьми отца от второго, но она особо с ними не общается из-за расстояния и большой разницы в возрасте.

«Моя дочь, конечно, знает детишек, но она во Франции. Она француженка уже. Она гражданство получила, у нее своя дочка прекрасная — моя внучка. Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой, из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — разоткровенничался телеведущий в шоу «5 книг».

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