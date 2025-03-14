Артист Юрий Куклачев женился на супруге Елене спустя 55 лет брака

Юрий и Елена Куклачевы отметили 55-летие совместной жизни. Основатели самой известной цирковой династии в России решили в честь этого вновь зарегистрировать свой брак.

«Изумрудную свадьбу» народный артист РСФСР и его супруга отпраздновали 14 марта в Казани. Повторная регистрация брака стала для них доброй традицией — пять лет назад Куклачевы поженились в Ялте.

В разговоре с aif.ru Куклачев отметил, что отмечает День свадьбы по-московски, по-крымски, а теперь, ко всему прочему, еще и по-татарски.

С будущей супругой Куклачев познакомился в 1970 году, будучи студентом циркового училища. В то время Елена Гурина была танцовщицей студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Вскоре они поженились, и супруга начала ассистировать мужу на выступлениях. У Елены и Юрия есть трое детей и шестеро внуков. Наследники семейной четы продолжают их дело и работают в Театре кошек.

Напомним, Юрий Куклачев признался, что размер его пенсии составляет 50 тыс. рублей. При этом большая часть всех его финансов уходит на помощь семье и содержание загородной недвижимости.