«Лето чудесное, гости в восторге»: жена Дмитрия Диброва устроила вечеринку после скандала с изменой

Жена Дмитрия Диброва вышла на связь после скандала с изменой. В личном блоге Полина Диброва поделилась кадрами с вечеринки, на которой предстала в откровенном наряде.

29 июля СМИ сообщили, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой женой после 16 лет брака из-за ее измены. Как оказалось, у Полины Дибровой появился другой мужчина, который является другом семьи. И пока общественность обсуждает скандальные подробности личной жизни 36-летней модели, она дала понять, что не сильно беспокоится по этому поводу.

Полина Диброва устроила вечеринку для подруг из своего клуба рублевских жен. Вместе с ними она прокатилась по Москве-реке на байдарках и устроила банкет на свежем воздухе. Супруга Дмитрия Диброва опубликовала кадры, на которых позировала в ярком розовом комбинезоне. Затем модель снялась в топе и шортах, продемонстрировав фигуру.

«Лето в Москве чудесное. Гости в восторге. Кстати, лично для меня вода и рабочие процессы — лучшее восстановление», — заявила Полина Диброва.

Напомним, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с будущей женой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. На тот момент ей было 17 лет. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей. Примечательно, что в одном из интервью Дмитрий Дибров не исключил, что молодая супруга может ему изменить: «Роман Полины с другим мужчиной может случиться».

Ранее жена Дмитрия Диброва раскрыла, что сделает заявление о скандале с изменой после 10 августа.